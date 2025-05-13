نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اللحم المقدد إلى الزيتون البكر.. ماذا تضمنت مائدة ترامب في السعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض مائدة غداء رسمية على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له، حيث تضمنت قائمة الطعام أصنافًا مختارة من المأكولات العالمية.

وتضمنت قائمة الغداء التي أُعدّت بهذه المناسبة، مقبلات من لحم الميسو المقدم مع الخضراوات واللحم المقدد، بينما كان الطبق الرئيسي عبارة عن لحم أبقار الأنغوس المشوي، مصحوبًا بالبطاطس وسلطة الأعشاب الطازجة.

واختُتمت الوجبة بحلوى بارفيه بزيت الزيتون البكر وسلطة الفراولة، في لمسة جمعت بين الأصالة والتجديد في فنون الطهي.

وتأتي هذه المأدبة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية.

ووصل ترامب إلى العاصمة السعودية صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحظة هبوط الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار الملك خالد الدولي.

ورافقت الطائرة عند دخولها الأجواء السعودية مقاتلات من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي، في تقليد بروتوكولي يعكس الحفاوة الرسمية بالضيف الأمريكي.

وعقب هبوط الطائرة، استُقبل ترامب بمراسم رسمية شملت عزف الموسيقى العسكرية وإطلاق 21 طلقة ترحيبية، فيما جرى تبادل الأحاديث الودية بينه وبين ولي العهد أثناء استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، حيث قُدّمت له القهوة السعودية كإحدى مظاهر الضيافة التقليدية.

وتكتسب هذه الزيارة طابعًا رمزيًا لافتًا، إذ أنها ليست فقط أول محطة خارجية لترامب في ولايته الثانية، بل إنها أيضًا تعيد إلى الأذهان زيارته الأولى إلى الرياض في عام 2017 خلال ولايته الأولى، والتي كانت آنذاك محط أنظار الإعلام الدولي، لما تضمنته من رموز ورسائل سياسية، بما في ذلك مشاركته في رقصة السيف التقليدية والتقاط صورة مع القادة الخليجيين والعرب حول كرة بلورية مضيئة.