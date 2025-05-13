عاجل| البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ضمن حزمة اتفاقات اقتصادية وتجارية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع اتفاقية مبيعات دفاعية بين البلدين بقيمة 142 مليار دولار، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

استثمارات سعودية غير مسبوقة في الولايات المتحدة



أعلن البيت الأبيض أن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المملكة لتعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وتعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى.

اتفاقية دفاعية بقيمة 142 مليار دولار



وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، تعد من أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية مبيعات أسلحة متقدمة، وتحديث الأنظمة الدفاعية، ونقل التكنولوجيا.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن



تعكس هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها الإجمالية 742 مليار دولار رغبة السعودية والولايات المتحدة في بناء تحالف طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة.

وتشير التحركات الأخيرة إلى تطور كبير في مستوى التعاون بين البلدين، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة على الساحة الدولية.



