عاجل| صفقة تاريخية.. السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية دفاعية بقيمة 142 مليار دولار

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أحمد جودة - القاهرة - السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية دفاعية بقيمة 142 مليار دولار

وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية في مجال الدفاع، بقيمة 142 مليار دولار، وتشمل الاتفاقية صفقات تسليح وتحديثات لأنظمة الدفاع، بما يعزز من قدرات المملكة العسكرية في مواجهة التحديات الإقليمية.

صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار



أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" عن توقيع اتفاقية دفاعية ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية بقيمة 142 مليار دولار.

وتعد الصفقة من أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشمل مبيعات أسلحة، وتحديث أنظمة، وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.

استثمارات سعودية بـ600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي



أكد البيت الأبيض أن السعودية ستضخ ما يقارب 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة وتوجه المملكة نحو تعزيز استثماراتها الدولية.

ترامب قال إن هذه الأموال ستخلق "أعدادًا هائلة من الوظائف" في الولايات المتحدة، مما يعكس التوجه البراغماتي للإدارة الأمريكية في ربط السياسة بالاقتصاد.

شراكة فضائية



شهد ترامب وولي العهد السعودي توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

ويعكس الاتفاق تطلع المملكة إلى الدخول بقوة في قطاع الفضاء، وتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" في جعل المملكة مركزًا للابتكار العلمي والتقني في المنطقة.

صفقة أشباه الموصلات



أفادت وكالة بلومبرج أن ترامب سيعلن عن صفقة تتيح للسعودية وصولًا أوسع إلى أشباه الموصلات المتقدمة، التي تُعد حجر الأساس في الصناعات التكنولوجية.

وسيمكن الاتفاق المملكة من شراء رقائق إلكترونية من شركات أمريكية كبرى مثل إنفيديا (NVIDIA) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، مما يعزز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

استقبال رسمي حافل في الرياض



رافقت الخيول العربية موكب الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر اليمامة في الرياض، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان.

