البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين بن سلمان وترامب

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أحمد جودة - القاهرة - وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

ونشر البيت الأبيض أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين بن سلمان وترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، حيث جاءت كالآتي: