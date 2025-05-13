نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السعودية تعلن استثمار 600 مليار دولار في أمريكا خلال زيارة ترامب للرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض قبل قليل أن المملكة العربية السعودية ستضخ استثمارات ضخمة بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن إطار التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





ترامب يصل إلى الرياض واستقبال رسمي من ولي العهد

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، وسط تطلعات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.

اتفاقيات بتريليون دولار في المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي

تتضمن زيارة ترامب محاور اقتصادية وسياسية كبرى، أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يُعلَن خلاله عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الدفاع، التكنولوجيا، والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.





تحول نوعي في العلاقات السعودية الأمريكية

تمثل هذه الاستثمارات السعودية خطوة نوعية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، كما تأتي ضمن جهود المملكة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.