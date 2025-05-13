نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نيويورك تايمز”: قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافق على قبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل أحدث مظاهر ما وصفته بـ “التحرر المتزايد من القيود الأخلاقية والقانونية” في الولاية الثانية للإدارة الجمهورية.

وبحسب التقرير، فإن ترامب لن يكتفي باستخدام الطائرة أثناء فترة رئاسته، بل من المتوقع أن ينقل ملكيتها لاحقًا إلى مؤسسته الرئاسية الخاصة، وهو ما أثار موجة انتقادات تتعلق بتضارب المصالح وانتهاك الأعراف المتبعة في الخدمة العامة.

تجاهل المعايير السياسية والأخلاقية بدعم من المحكمة العليا

اتهمت الصحيفة إدارة ترامب الثانية بـ”الازدراء الصارخ لمعايير اللياقة وللضوابط القانونية والسياسية التي تُفترض في المسؤولين العموميين”، مشيرة إلى أن هذا التمادي يعود جزئيًا إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي منح الرؤساء حصانة من الملاحقة عن أفعالهم الرسمية.

كما عزت الصحيفة هذه “الجرأة غير المسبوقة” إلى واقع سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، مما يمنحه حماية سياسية ويقلص فرص المساءلة، حتى من داخل حزبه.

تنصيب فخم ومصادر تمويل مثيرة للجدل

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن لجنة تنصيب ترامب جمعت 239 مليون دولار من مصادر تجارية ثرية خلال ولايته الثانية، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جُمع خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2017 (107 ملايين دولار).

وأثارت هذه الأرقام تساؤلات عديدة، حيث لم توضح اللجنة أين ذهبت الأموال المتبقية، في ظل استحالة إنفاق ربع مليار دولار على احتفالات فقط.

عملة ترامب المشفرة: أداة جديدة للإثراء وجمع الولاء

في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا، أطلق ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض عملة رقمية باسم $TRUMP، والتي تتيح لمستثمري العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم الاستثمار فيها لدعم الرئيس السابق.



ووفقًا للتقرير، حققت عائلة ترامب ملايين الدولارات من رسوم المعاملات، بينما يقدَّر احتياطيهم الخاص من العملة الرقمية بمليارات الدولارات على الورق، رغم أن العملة نفسها لا تملك قيمة جوهرية.



مزايا “حصرية” لحاملي العملة: عشاء وجولات داخل البيت الأبيض

ولزيادة الزخم حول العملة، أعلن ترامب عن مسابقة ترويجية لحاملي $TRUMP، حيث يحصل أكبر المشترين على عشاء خاص في أحد ملاعب الجولف التي يمتلكها، بينما يُمنح أكبر حامل للعملة جولة خاصة في البيت الأبيض، في سابقة فريدة تدمج بين عالم التشفير والسياسة.