نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المبعوثان الأمريكيان للشرق الأوسط يؤكدان التزام ترامب بالإفراج عن جميع الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وآدم بوهلر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسعى لإنهاء الحرب وسيلتزم بوعده بالإفراج عن جميع الرهائن.

جاء ذلك خلال لقاء ويتكوف وبوهلر اليوم الثلاثاء، بعائلات الرهائن الإسرائيليين في تل أبيب الذي استمر قرابة ساعتين، حسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.. حيث أكد بوهلر أن ترامب سيلتزم بوعده بالإفراج عن جميع الرهائن، وأن التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة أو التصعيد "أمر متروك لإسرائيل".

ووفقا لمنتدى عائلات الرهائن والمفقودين، أكد المسؤولان التزامهما الشخصي بإعادة جميع الرهائن الـ 58 المتبقين - الأحياء منهم والأموات. وأكد ويتكوف أنهما لن يقبلا بأقل من عودة الجميع، فهذه هي مهمة الرئيس الأمريكي.

ولفت إلى أن الجميع يفضلون رؤية حل دبلوماسي، وأن معظم الناجين من الأسر قد أُطلق سراحهم بالطرق الدبلوماسية.. وقال ويتكوف: أنه "إذا لم أكن وبويهلر نعتقد بوجود فرصة حقيقية لإحراز تقدم في المفاوضات، فلن نزور الدوحة".

وردا على سؤال لويتكوف لدي مغادرته الاجتماع: عما إذا كان يعمل على صفقة أخرى لتحرير الرهائن المتبقين؟ أجاب المبعوث الأمريكي "نعم".