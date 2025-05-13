العالم اليوم - حديث ثلاثي وابتسامات.. فيديو لماسك في قصر اليمامة بالرياض

انتم الان تتابعون خبر حديث ثلاثي وابتسامات.. فيديو لماسك في قصر اليمامة بالرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 03:24 مساءً - شهد قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، حضور قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك، خلال استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وظهر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "XAI"، ضمن الوفد الأميركي المرافق للرئيس ترامب، الذي ضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وخلال مراسم الاستقبال، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي.

كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.

ويضم الوفد الأميركي عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي يعقد اليوم الثلاثاء ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.

ووصل ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.