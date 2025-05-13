نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة ترامب إلى الخليج.. تريليونات تستثمر و"دبلوماسية المال" تتقدم على السياسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سابقة فريدة على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية، اختار الرئيس دونالد ترامب أن تكون وجهته الخارجية الأولى منذ ولايته الثانية هي الخليج العربي، متجاوزًا بذلك التقاليد الأمريكية المعتادة التي كانت تضع المكسيك أو كندا أو بريطانيا أو بروكسل كأول محطات الرؤساء الأمريكيين.

وتحمل جولة ترامب، التي تشمل السعودية والإمارات وقطر دلالات اقتصادية عميقة حيث تشير المؤشرات إلى أنها جولة استثمارية بامتياز تحت عنوان "دبلوماسية المال" وسط أرقام فلكية من الاستثمارات والصفقات المرتقبة، التي قد تتجاوز التريليونات.

وعلى الرغم من أن الصورة السياسية لهذه الزيارة ما زالت غير واضحة، إلا أن الملفات الحساسة مثل الحرب في غزة والعلاقات الخليجية الإسرائيلية والملف النووي الإيراني تلوح في الأفق كعناصر لا يمكن تجاهلها، حتى لو لم تطرح بشكل مباشر.

تريليون دولار في الأفق وصفقة تسليح ضخمة



تأتي السعودية في مقدمة الدول التي تسعى إلى ترسيخ علاقاتها مع واشنطن عبر بوابة المال.

فقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نية المملكة ضخ 600 مليار دولار في التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، في حين أعرب ترامب عن تطلعه إلى أن تصل الاستثمارات السعودية إلى تريليون دولار.



وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ترامب يعتزم تقديم صفقة أسلحة تزيد عن 100 مليار دولار للسعودية، تشمل طائرات نقل من طراز C-130، في حين لا يزال من غير المؤكد إذا كانت واشنطن ستوافق على طلب الرياض بالحصول على طائرات F-35 المتطورة.

الإمارات تطرح رقمًا غير مسبوق 1.4 تريليون دولار



تشير المعطيات إلى أن الإمارات تعمل على إطار استثماري طويل الأمد مع الولايات المتحدة يمتد لعشر سنوات، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار، حسب إعلان البيت الأبيض، رغم عدم تأكيد أبوظبي لهذا الرقم حتى الآن.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة سابقة لحاكم إمارة أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد إلى واشنطن في مارس الماضي، ما يعكس سعي الإمارات لتأمين مكانة استراتيجية لدى الإدارة الأمريكية.

طائرات مسيرة وطائرات بوينغ ضمن صفقات تصل إلى 300 مليار دولار



وتدخل الدوحة بدورها على خط الاستثمارات الكبرى، حيث من المتوقع أن تعلن عن صفقات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، منها صفقة ضخمة لشراء طائرات تجارية من شركة بوينغ، وأخرى بقيمة 2 مليار دولار لاقتناء طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper.

تسهيلات استثنائية لصناديق الخليج السيادية



تسعى إدارة ترامب إلى تسهيل مسارات الاستثمار الخليجي من خلال آلية جديدة تسمى "المسار السريع – fast track"، ستمنح لكل من السعودية والإمارات وقطر، مما يزيل عقبات رئيسية أمام صناديق الثروة السيادية الخليجية، ويعزز التعاون الاقتصادي بعيدًا عن البيروقراطية.

الشق السياسي



رغم الطابع الاقتصادي الطاغي للزيارة، إلا أن الشق السياسي لا يغيب تمامًا فقد استبعد ملف التطبيع مع إسرائيل من أجندة اللقاءات السعودية – الأمريكية، خاصة في ظل التوترات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.



لكن تقارير صحفية كشفت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أولي حول برنامج نووي مدني سعودي، وهو ملف حساس يفصل عن ملف التطبيع لتسهيل تقدمه.



كما يتوقع أن تستخدم دول الخليج نفوذها الاقتصادي للضغط على ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والحفاظ على أفق حل الدولتين.

في المقابل، لا يستبعد أن تكون زيارة ترامب أيضًا مقدمة لاحتمال التصعيد مع إيران، أو تمهيدًا لمسار تفاوضي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسب ما ذكرت صحيفة "فورين أفيرز".