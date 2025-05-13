نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عائلات المحتجزين: ويتكوف أعرب عن ثقته بإحراز تقدم في مفاوضات الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعرب عن ثقته بإحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأشارت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى أنهم التقوا المبعوث الأمريكي ويتكوف، وآدم بولر، لمدة ساعتين، وأكدا التزامهما بإعادة باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وكان مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد وصل إلى ساحة الرهائن في تل أبيب للمرة الأولى للقاء عائلات المحتجزين، حيث تعهد ويتكوف قائلًا: "ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة".

وقبل قليل، ذكرت صحيفة "أكسيوس" أن ويتكوف والمفاوضون الإسرائيليون سيتوجهون اليوم إلى الدوحة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بغزة.