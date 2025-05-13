كتاب جديد يكشف عن مناقشات داخلية حول استخدام بايدن لكرسي متحرك أثناء حملته الانتخابية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كتاب أمريكي جديد عن مناقشات داخلية بين مساعدي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حول إمكانية استخدامه كرسي متحرك إذا تم إعادة انتخابه في انتخابات 2024.

ووفقًا لما ذكره موقع أكسيوس، فإن هذه المعلومات وردت في كتاب "الخطيئة الأصلية: تراجع الرئيس بايدن، والتستر عليه وخياره الكارثي للترشح مجددًا"، الذي ألّفه جايك تابر من شبكة سي إن إن، وأليكس تومبسون الصحفي بأكسيوس، والذي سيصدر قريبًا في 20 مايو الجاري.

تدهور صحة بايدن يثير قلق مساعديه

حسب التقرير، فإن تدهور صحة جو بايدن الجسدية كان حادًا بشكل ملحوظ في عامي 2023 و2024.

ونتيجة لذلك، ناقش مستشاروه بشكل سري احتمال حاجته إلى كرسي متحرك في حال فوزه بإعادة انتخابه.

وقد أشار الكتاب إلى أن هذا التدهور الجسدي كان واضحًا بشكل خاص في عموده الفقري، ما أثار القلق بين مساعديه، خصوصًا مع ترشحه لولاية ثانية وهو في 81 عامًا.

مناقشات حول إخفاء الحالة الصحية لبايدن

ونوه أكسيوس إلى أن هذه المناقشات تكشف عن عزم البيت الأبيض على إخفاء حقيقة حالة بايدن الصحية، حيث كان المساعدون يواجهون تحديات كبيرة في إدارة صورة الرئيس، خاصة مع المنافسة الصعبة أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المؤلفان أن البيت الأبيض قرر عدم الكشف التفاصيل الكاملة لحالة بايدن الصحية، رغم تدهورها الواضح.

إمكانية استخدام كرسي متحرك بعد الانتخابات

وأشار الكتاب إلى أن المساعدين كانوا يعتقدون أن من غير المقبول سياسيًا أن يظهر جو بايدن وهو يستخدم كرسيًا متحركًا أثناء حملته الانتخابية، معتبرين أن ذلك قد يؤثر سلبًا على صورة الرئيس في عيون الناخبين.

وبحسب الكتاب، فإن المناقشات كانت تدور حول أن بايدن لن يحتاج إلى كرسي متحرك إلا بعد الانتخابات، حيث كان الرهان على الانتخابات أولًا قبل اتخاذ أي خطوات بشأن حالته الصحية.

مخاوف طبية وصحية حول صحة بايدن

كما ذكر الكتاب أن طبيب بايدن الخاص، كيفين أوكونور، قد أعرب سرًا عن قلقه بشأن صحة الرئيس، حيث أشار إلى أن سقوط آخر قد يتطلب استخدام كرسي متحرك، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتعافيه من أي إصابة جديدة.

مصادر الكتاب: مقابلات مع 200 شخص

استند الكتاب إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص، معظمهم من الديمقراطيين المطلعين على الأحداث التي مرت بها الإدارة الأمريكية في العامين الأخيرين من رئاسة بايدن.

وتُظهر هذه المقابلات الصورة الداخلية للمسؤولين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية 2024 بعد أن بدأ التدهور الصحي للرئيس يظهر بشكل واضح، خصوصًا في مشيته المتعثرة.