عاجل| حماس: الإفراج عن عيدان ألكسندر تم بوساطة أمريكية وليس إنجازًا للاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - حماس: الإفراج عن عيدان ألكسندر تم بوساطة أمريكية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، أن عودة الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر جاءت نتيجة جهود وساطة واتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، نافية أن يكون للعدوان الإسرائيلي أي دور في الإفراج عنه.

ويأتي هذا التصريح الحاد ليؤكد موقف حماس الرافض للضغط العسكري الإسرائيلي، معتبرة أن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى ووقف الحرب هو عبر مفاوضات جادة وصفقات تبادل، لا عبر التصعيد العسكري الذي تتبناه حكومة نتنياهو.



بالتزامن، شهدت تل أبيب زيارة رمزية للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى "ساحة الرهائن"، حيث التقى بعائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس، في خطوة تعكس التزامًا أمريكيًا متزايدًا بإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

حماس: عودة عيدان ألكسندر ليست إنجازًا إسرائيليًا



أصدرت حركة حماس بيانًا رسميًا أكدت فيه أن إطلاق سراح عيدان ألكسندر تم عبر "اتصالات جادة مع الإدارة الأمريكية" وجهود وسطاء، وشددت على أن ما يسمى بـ "الضغط العسكري" الإسرائيلي لم يثمر شيئًا، معتبرة أنه مجرد "وهم".

واتهم البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتضليل الشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن "العدوان لم يحقق أي نتائج في ملف الأسرى".

المفاوضات هي الطريق الوحيد لوقف الحرب واستعادة الأسرى



أكدت حماس في بيانها أن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى ووقف الحرب في غزة، هو الدخول في مفاوضات جادة وصفقة تبادل، وهو موقف يتسق مع التحركات السياسية والدبلوماسية الجارية حاليًا، برعاية أمريكية ووسط جهود إقليمية ودولية متواصلة.

ويتكوف يزور "ساحة الرهائن" في تل أبيب ويعلن التزام بلاده



في تطور متزامن، قام المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بزيارة "ساحة الرهائن" في تل أبيب، في أول زيارة رسمية له لهذا الموقع الحساس، حيث التقى بعائلات الأسرى المحتجزين في غزة.

وقال ويتكوف من هناك: "عودة ألكسندر تلهم كثيرين، وقد تحدثنا مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة جميع الأسرى.