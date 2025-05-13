نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ويتكوف: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، إلى ساحة الرهائن في تل أبيب، حيث التقى لأول مرة مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في زيارة تمثل دعمًا علنيًا للجهود الرامية إلى إبرام صفقة جديدة بشأن الأسرى وتهدئة الأوضاع في القطاع.

وخلال لقائه بالعائلات، أكد ويتكوف التزام الإدارة الأمريكية السابقة ومنصته السياسية الحالية ببذل الجهود كافة من أجل إعادة جميع المحتجزين، مشددًا: "نحن ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة".

إسرائيل: نعمل على اتفاق جديد مع حماس بناءً على مبادرة أمريكية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أنها لا تزال تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس، مضيفة: "نأمل التوصل إلى اتفاق وفق مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".

وأكدت الوزارة أن أهداف الحرب الحالية لا تزال ثابتة، وتشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

تفاصيل المبادرة الأمريكية الجديدة لوقف الحرب

ووفقًا لما تناقلته وسائل إعلام عبرية، فإن ويتكوف قدم خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحًا جديدًا بشأن الوضع في غزة، يتضمن صفقة شاملة تقود إلى وقف دائم وطويل الأمد لإطلاق النار.

كما أشارت التقارير إلى أن المقترح الأمريكي يسعى إلى زيادة مرونة موقف حماس في المفاوضات، وفتح الباب أمام تهدئة طويلة المدى، ما قد يمهد لإنهاء العمليات العسكرية الحالية وتحقيق انفراجة في ملف الأسرى.

إيصال المساعدات الإنسانية وضمان عدم وصولها لحماس

وفي إطار الحديث عن الجوانب الإنسانية، لفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى وجود فرصة حقيقية لإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم وصول هذه المساعدات إلى حماس، في ظل استمرار الضغط العسكري والسياسي على الحركة.

خلفية الزيارة: تصاعد التوتر والضغوط على الحكومة الإسرائيلية

تأتي زيارة ويتكوف ومبادرته الجديدة في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية متزايدة بسبب إخفاقها في استعادة المحتجزين، واحتجاجات واسعة من عائلات الأسرى والمجتمع الإسرائيلي عمومًا، مما دفع الحكومة إلى السعي نحو حلول دبلوماسية بديلة بعد أشهر من التصعيد.