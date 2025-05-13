نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وكالات أنباء "ممنوعة" من مرافقة ترامب بجولة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصحفيون يعربون عن انزعاجهم من قرار منع مرافقة "آير فورس وان" خلال رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط

أعربت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض، عن استيائها البالغ من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرته الرئاسية "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.

حظر الصحفيين من المرافقة

لم يكن هناك أي مراسل من وكالات الأنباء الشهيرة مثل "أسوشييتد برس" أو "بلومبرج" أو "رويترز" على متن الطائرة، وهو القرار الذي أتى مخالفًا للعادة التي اعتاد عليها الرؤساء الأمريكيون، حيث كان يتم السماح للصحفيين بمرافقة الرئيس على متن "آير فورس وان" لإجراء لقاءات صحفية مباشرة، ما يعزز الشفافية في نقل الأحداث الهامة.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان رسمي لها، إن "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القراء حول العالم يوميًا، ما يضمن وصولًا متكافئًا إلى تغطية الرئاسة للجميع".

ردود فعل الصحفيين

وأضافت الرابطة في بيانها أن "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أمريكي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن".

واصفة القرار بأنه محاولة لتقليص الشفافية الإعلامية وتضييق فرص الوصول للمعلومات.

نزاع قانوني مع "أسوشييتد برس"

ويُذكر أن البيت الأبيض يخوض منذ فترة نزاعًا قانونيًا مع وكالة "أسوشييتد برس" بعد أن تم منعها من تغطية بعض الفعاليات التي وصفها البيت الأبيض بـ "المحدودة"، وذلك بسبب رفضها الامتثال لأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، مما زاد من تعقيد العلاقة بين الإدارة الأمريكية والإعلام.

ترامب في زيارة تاريخية للشرق الأوسط

في السياق ذاته، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، الولايات المتحدة متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له.

وأكد ترامب في تصريحات له أنه سيتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات، مشيرًا إلى أن زيارته ستكون "تاريخية"، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تعزيز التعاون مع هذه الدول في مختلف المجالات.