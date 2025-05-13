ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض مع انطلاق جولة خليجية تاريخية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك في مستهل جولة خليجية رسمية تمتد من 13 إلى 16 مايو.

جولة خليجية تشمل قطر والإمارات

وتشمل جولة الرئيس الأمريكي دول قطر والإمارات، حيث من المقرر أن يجري مباحثات رفيعة المستوى تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، إلى جانب مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ترامب يصف زيارته للسعودية بـ "التاريخية"

وفي تصريحات سابقة قبيل مغادرته واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى المملكة العربية السعودية بـ "التاريخية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، مؤكدًا أنها تمثل بداية مرحلة جديدة في التعاون الثنائي، وتعكس متانة العلاقات بين البلدين.