مقاتلات سعودية ترافق طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية

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أحمد جودة - القاهرة - رافقت مقاتلات سعودية من طراز F-15، اليوم الثلاثاء، طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى اقترابها من أجواء العاصمة السعودية الرياض، في مشهد احتفالي وصفته وسائل إعلام سعودية بـ "المرافقة الفخرية"، تزامنًا مع بداية جولة خليجية للرئيس الأمريكي تشمل قطر والإمارات.

مرافقة فخرية من القوات الجوية السعودية

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن القوات الجوية الملكية السعودية وفّرت مرافقة فخرية لطائرة الرئاسة الأمريكية باستخدام مقاتلات من طراز F-15، وذلك عند دخولها المجال الجوي السعودي باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقد نشرت مارجو مارتن، المسؤولة في البيت الأبيض، مقطع فيديو يُظهر لحظة مرافقة الطائرات السعودية لطائرة "إير فورس وان"، مؤكدة على الطابع الاحتفالي والاستقبال الحافل الذي حظي به ترامب والوفد المرافق له.

استقبال رسمي على أرض المطار

ولدى هبوط الطائرة، كان في استقبال الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي رحّب بترامب والوفد الأمريكي في مستهل زيارته إلى المملكة، ضمن جولة إقليمية تشمل قطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات.

السعودية تمتلك ثاني أكبر أسطول F-15 في العالم

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن السعودية تمتلك ثاني أكبر أسطول من مقاتلات F-15 بعد الولايات المتحدة، ما يعكس قوة وتقدم القوات الجوية الملكية السعودية، ويُبرز التميز العسكري والتقني للمملكة في المنطقة.

ما هي مقاتلة F-15؟

تُعد F-15 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع، متعددة المهام وتعمل في جميع الظروف الجوية. صُممت خصيصًا لتأمين التفوق الجوي، وتُستخدم كطائرة اعتراضية هجومية قادرة على تنفيذ مهام قتالية متنوعة بكفاءة عالية.

المواصفات الفنية لطائرة F-15:

طول الطائرة: نحو 20 مترًا

طول الجناحين: 13 مترًا تقريبًا

الارتفاع: نحو 5.5 متر

الوزن الأقصى للإقلاع: 30،600 كجم (نحو 68 ألف باوند)

السرعة القصوى: تصل إلى 3017 كيلومترًا في الساعة (1.875 ماخ)

وتتميّز الطائرة بقدرتها الكبيرة على حمل الصواريخ والقذائف، من أبرزها:

صواريخ AIM-7F Sparrow

صواريخ AIM-120 AMRAAM

عمود فقري لسلاح الجو العالمي

تُعد F-15 العمود الفقري في العديد من القوات الجوية حول العالم، لما تتمتع به من قدرة هجومية عالية، ومرونة قتالية، وأداء صارم في ميادين القتال، بالإضافة إلى انخفاض نسب المخاطر مقارنةً بمثيلاتها من المقاتلات.