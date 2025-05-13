نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان حالة الاستنفار في ليبيا عقب مقل قائد ميليشيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام محلية ليبية مقتل ما يعرف برئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي المعروف بـ "غنيوة" بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية البيبية منتهية الولاية جميع المواطنين في مناطق طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظًا على سلامتهم، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة في هذه الاثناء، ويلتزم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الصمت التام في ضوء التطورات المتسارعة في طرابلس.

وفي وقت سابق، حثت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على التهدئة في ظل تقارير تفيد بتصاعد التوترات في طرابلس، وتقارير بشأن الحشد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية عموما.

كشف الإعلام الليبي عن ‏بدء إخلاء مطار ⁧‫معيتيقة‬⁩ ونقل الطائرات إلى مطار ⁧‫مصراتة‬⁩ احترازيا، مع تصاعد التوترات الأمنية في ⁧‫طرابلس‬⁩.

آخر موعد إعلان إنهاء الاستنفار العسكرية في ليبيا

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال في مؤتمر صحافي "إنه بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعًا بالأجهزة الأمنية في طرابلس، وتوصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرًا عبر الأجهزة الرسمية".

انت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية، وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس" و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي".