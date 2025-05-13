العالم اليوم - اشتباكات في طرابلس.. ومقتل مسؤول ليبي كبير

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات في طرابلس.. ومقتل مسؤول ليبي كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 12:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين، باندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، فيما قتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي.

وانتشرت على مواقع ووسائل إعلام ليبية أخبار عن انتشار مجموعات مسلحة في شوارع طرابلس ليل الإثنين الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" قتل بمقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّهم سمعوا دوّي انفجارات وأصوات رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، كما نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت لبداية الاشتباكات.

وأضافوا أنه جرى نقل الطيران المدني من مطار العاصمة الليبية إلى مطار مصراتة، مع دخول رتل عسكري كبير إلى طرابلس.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانا عاجلا، دعت فيه المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتمركز داخل المقرات بعد التوترات الأخيرة، وعلقت جامعة طرابلس الليبية الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع الكليات حتى إشعار آخر.

وجاءت الاشتباكات بعد أيام من تحشيدات وتحركات عسكرية لمليشيات تابعة لمدن مصراتة والزاوية والزنتان نحو العاصمة طرابلس، إثر تصاعد الخلافات بين جهاز الدعم والاستقرار والقوة المشتركة مصراتة.

واندلعت المواجهات المسلّحة رغم تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، دعت فيها الأطراف الليبية، إلى تجنبّ استخدام القوّة في حلّ النزاع، ووقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.