العالم اليوم - عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 11:30 مساءً - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد الإثنين في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول الشيخ عبدالله بن زايد، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.

وحضر اللقاء خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.