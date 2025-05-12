مرصد عالمي: سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعًا

مرصد عالمي: سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعًاقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع اليوم الاثنين إن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد وإن نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعا، ووصف هذا بأنه تدهور كبير منذ أحدث تقرير أصدره في أكتوبر.

وحلل أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الفترة من أول أبريل إلى العاشر من مايو من هذا العام، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية سبتمبر .

وفي وقت سابق اليوم الأثنين، أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا عاليا في صحة وكثافة المحاصيل الزراعية.

وقال التقرير إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف وما سماها ديناميكيات الحرب.

وفي سياق تدمير مقومات الحياة بقطاع غزة أيضا، أخرجت قوات العدو الإنتاج الحيواني عن الخدمة بنسبة 100% بما يشمل قطاعات الدواجن والأبقار والأغنام والحليب والبيض.

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حياة 2.1 مليون شخص في قطاع غزة على المحك، ودعا لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل منذ تسعه أسابيع.

وأكد المكتب الأممي أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الشامل على غزة شهره الثالث.

وبدعم أمريكي يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

