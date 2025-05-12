نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإذاعة العسكرية الإسرائيلية: الجيش يبدأ هجوما على غزة بعد هدوء لساعات بسبب إطلاق الأسير أليكسندر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء هجوم جديد على قطاع غزة بعد هدوء مؤقت استمر لساعات بسبب إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندر.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا واسعا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المناطق الشرقية من مدينة غزة والمناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا، وشمال مدينة رفح وجنوب مدينة خانيونس.

وأكدت المصادر مقتل سيدة وإصابة آخرين بجروح بقصف مدفعي إسرائيلي لمبنى التربية والتعليم الذي يؤوي نازحين، في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة

ومنذ فجر الاثنين قتل 36 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على قطاع غرة قبيل توقف الغارات بسبب تسليم الأسير ألكسندر.

وأعلنت مصادر طبية مقتل 16 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما قتلت طفلة جراء القصف الإسرائيلي لمسجد حماد الحسنات بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قتل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل عدة أيام.

وتم انتشال جثامين 6 فلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة غزة، في حين انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 7 فلسطينيين من منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، و4 جثامين 4 من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة