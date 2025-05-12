عاجل|أول تعليق من نتنياهو بعد الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من نتنياهو بعد الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، بعد أن أمضى 584 يومًا في الأسر لدى حركة حماس.

وجاء الإعلان بعد لقاء جمع نتنياهو بكل من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لمناقشة تفاصيل عملية الإفراج، التي وُصفت بأنها نتاج تعاون دبلوماسي أمريكي إسرائيلي وثيق.

وتعكس الخطوة تحركًا دبلوماسيًا محكمًا بين تل أبيب وواشنطن، إذ وجه نتنياهو شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية وصفها بأنها "تعبير عن الدعم الأمريكي الحاسم".

نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي ويتكوف والسفير هاكابي



أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو التقى اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي مايك هاكابي، وناقش معهما تفاصيل الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، مشددًا على أهمية الدور الأمريكي في تحقيق هذه الخطوة.

كما أشار نتنياهو إلى أن خطة الإفراج عن الرهائن التي قدمها ويتكوف قبل التصعيد العسكري ما زالت مطروحة، مضيفًا أنه أمر بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة لدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل.

اتصال هاتفي مع ترامب



في إطار التنسيق الثنائي، أجرى نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجّه له الشكر على "دوره الحاسم" في تحرير عيدان.

و من جانبه، أكد ترامب التزامه الراسخ تجاه أمن الاحتلال الإسرائيلي، ورغبته في تعزيز التعاون مع حكومة نتنياهو في القضايا الأمنية والسياسية.

مستوطنة هاتسور



في مستوطنة هاتسور، حيث تم تبني عيدان بعد قدومه من الولايات المتحدة كجندي وحيد، تجمع العشرات في قاعة الطعام المشتركة للاحتفال باللحظة المنتظرة.

وعبر سكان المستوطنة عن فرحتهم الكبيرة، وقال أحدهم: "عيدان لم يكن مجرد جندي، بل كان فردًا من عائلتنا".

تأكيد على الاستمرار في المفاوضات تحت النار



أكد نتنياهو أن المفاوضات مع حركة حماس ستُستأنف في الدوحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار، ولن تكون هناك تهدئة دون نتائج". هذا التصريح يعكس استراتيجية إسرائيل القائمة على ممارسة الضغط العسكري بالتوازي مع المسار التفاوضي.