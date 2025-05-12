الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم الأسير عيدان ألكسندر ويقول أنه بصحة جيدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه رسميا الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من الصليب الأحمر وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "وحدة نخبوية" من الجيش في هذه الأثناء ترافق عيدان أليكسندر في طريقه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيخضع لتقييم طبي أولي ويلتقي مع أفراد عائلته.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحكومة الإسرائيلية تحتضن الجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، الرقيب عيدان ألكسندر، العائد من أسر حماس. وقد أبلغت السلطات المختصة عائلته بأنه أحد أفراد قواتنا. وستساعد الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع جميع عناصر المؤسسة الأمنية، في إعادة شمله ومرافقته هو وعائلته. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بإعادة جميع المخطوفين والمفقودين، الأحياء منهم والأموات".

جاء ذلك بعد تسليم "القسام" عيدان ألكسندر للصليب الأحمر وجرى نقله إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم حيث تسلمه الجيش الإسرائيلي.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع أن مركبات إسرائيلية في طريقها لاستقبال عيدان ألكسندر، فيما توجه منسق شؤون الأسرى هيرش والمبعوث الأمريكي ويتكوف إلى قاعدة ريعيم العسكرية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الصليب الأحمر كثف من تواجده الميداني في مناطق معينة من قطاع غزة، تحضيرا لأي تطور ميداني.

وصباح اليوم الاثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم الاثنين، الذي تحتجزه "حماس" في غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" في تغريدة على "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م".