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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث مع نظيريه الروسي والأمريكي وفلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه هناك فرصة حل دائم لأزمة أوكرانيا.

وقال أردوغان: "تحدثت مع بوتين وترامب وزيلينسكي وهناك فرصة حل دائم لأزمة أوكرانيا".

وأضاف: "بصفتنا دولة نالت ثقة الطرفين روسيا وأوكرانيا أعربنا عن استعدادنا للإسهام في المحادثات وأبدينا سعادتنا باستضافتها".

وتابع أردوغان: "أتوقع أن الجهود المبذولة في المحادثات الأوكرانية المقررة في إسطنبول لن تذهب سدى".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء المحتمل بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، بأنه "بالغ الأهمية"، معربا عن إيمانه بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية من خلاله.

وكان ترامب قد أكد ضرورة تجاوب كييف بشكل فوري مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياها بـ "التطور الإيجابي" المفيد للطرفين.

كما أفادت صحيفة "لوموند" بأن زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا نصحوا فلاديمير زيلينسكي بالاستفادة من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة.

يذكر أن الرئيس بوتين خاطب يوم الأحد ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو. فيما بعد، أيد الرئيس التركي مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات