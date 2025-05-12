عاجل| أول صورة للجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه

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أحمد جودة - القاهرة - أول صورة للجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا اليوم الاثنين 12 مايو 2025، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت الجندي الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مؤكدًا أن الجندي يتمتع بصحة جيدة.

ويأتي ذلك بعد احتجازه لأكثر من سبعة أشهر في قطاع غزة، حيث كان ألكسندر أحد الجنود الذين أُسروا خلال تصاعد العمليات العسكرية في أكتوبر 2023.

وجاء هذا الإفراج بعد إعلان رسمي من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، التي أكدت قرارها بالإفراج عن الأسير كـ "بادرة إنسانية"، فيما تشير التحركات السياسية والميدانية إلى بوادر تصعيد دبلوماسي واتفاقات تبادل محتملة.

أول صورة للجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه

نقل رسمي عبر معبر كيسوفيم وتأكيد على سلامته

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عيدان ألكسندر نُقل عبر معبر كيسوفيم الحدودي بعد تسليمه رسميًا من قبل الصليب الأحمر، حيث استقبله الجيش الإسرائيلي.

ووفق البيان، فإن ألكسندر بصحة جيدة، وتم إجراء الفحوصات الطبية الأولية له عقب الإفراج.

تحركات ميدانية رافقت عملية التسليم

سبق عملية التسليم انتشار ميداني مكثف للصليب الأحمر في عدة مناطق داخل قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، تحضيرًا لأي تطورات متوقعة.

كما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن مركبات إسرائيلية توجهت إلى موقع التسليم، في حين توجه منسق شؤون الأسرى جال هيرش والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى قاعدة ريعيم العسكرية لمتابعة التطورات.

إعلان القسام

في وقت سابق من صباح اليوم، نشر الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بيانًا عبر قناة "تلغرام"، أعلن فيه قرار الإفراج عن عيدان ألكسندر.

وقال أبو عبيدة:

"قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م."

وقد فسّرت أوساط سياسية هذه الخطوة على أنها جزء من جهود دبلوماسية مستمرة تتوسط فيها أطراف دولية كـ الولايات المتحدة وقطر ومصر، في مسعى للتوصل إلى تهدئة إنسانية واتفاق تبادل أوسع.

مراقبة دولية وتكثيف للمفاوضات

تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الزخم الدولي لإيجاد حلول دبلوماسية لوقف النزاع في غزة، مع تركيز متزايد على قضايا الأسرى والمفقودين، وفتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات الإنسانية.