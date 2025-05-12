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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس اللإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان أليكسندر.

حماس: أفرجنا عن عيدان أليكسندر في إطار جهود وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

وقالت حماس في بيان قبل قليل "أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر، بعد الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وأكدت "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".

وتابع البيان "نؤكد أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم.. نؤكد جاهزية الحركة للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة".

وقال "نحث إدارة الرئيس ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية رسميا تسليم عيدان ألكسندر للصليب الأحمر، على أن يتم نقله إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان كتائب "القسام" في تغريدة على "تلغرام" الإفراج "عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكساندر".