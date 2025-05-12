نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|ترامب بعد تحرير عيدان ألكسندر: لن نترك أحدًا خلفنا ونواصل استعادة الأحياء والجثامين من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بالإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزًا لدى حركة حماس منذ أكتوبر 2023، مشددًا على أن إدارته لن تدخر جهدًا في إعادة جميع الرهائن الأحياء، واستعادة جثامين القتلى الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب اليوم الإثنين، حيث وجه رسائل واضحة إلى الداخل والخارج، معبرًا عن اعتزازه بجهود المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومؤكدًا أن ما جرى يمثل خطوة أولى نحو إنهاء الصراع الوحشي.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الإفراج عن ألكسندر سيمهد الطريق أمام مفاوضات شاملة تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، لإطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين المحتجزين في غزة.

ترامب: عيدان ألكسندر عاد حيًا وسنعيد البقية

خلال المؤتمر الصحفي، أكد ترامب أن "لدى الولايات المتحدة 20 أسيرًا أحياء وسنعمل على الإفراج عنهم" مضيفًا أن بلاده لا تكتفي بالجهود الخاصة بالأحياء فقط، بل تسعى أيضًا إلى استعادة جثامين المواطنين الأمريكيين الذين قُتلوا خلال فترة الأسر.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "حماية الرهائن مسؤولية إنسانية لا تقبل المساومة"، في إشارة إلى التزام إدارته الكامل بإعادة كل من فقدوا في الصراع المستمر بغزة.

الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسير المحرر

أكد ترامب أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتت في طريقها إلى خان يونس لاستلام عيدان ألكسندر رسميًا، وذلك ضمن إجراءات منسقة بين الأطراف الدولية المعنية، ما يعكس تصاعد التنسيق بين الفاعلين الدوليين لإنهاء ملف الأسرى.

إشادة بدور ستيف ويتكوف

لم يغفل ترامب الإشادة بجهود مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واصفًا إياه بأنه "رجل صفقات يقوم بعمل جيد".

وكان ويتكوف قد وصل مؤخرًا إلى إسرائيل، حيث أجرى اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين، في إطار دفع عجلة التفاوض باتجاه صفقة موسعة تشمل إطلاق سراح الأسرى وتثبيت هدنة إنسانية في القطاع.

مفاوضات شاملة مرتقبة بعد تحرير ألكسندر

حسب مصدر أمريكي لشبكة CNN، فإن خطوة الإفراج عن ألكسندر ستمهد الطريق أمام انطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى اتفاق شامل يشمل باقي الأسرى.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إسرائيل سترسل وفدًا تفاوضيًا إلى القاهرة اليوم، ما يعكس تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا على عدة مستويات.

ترامب: بادرة حسن نية وخطوة نحو نهاية الحرب

في منشور سابق له على منصة "تروث سوشيال"، وصف ترامب الإفراج عن ألكسندر بأنه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، مضيفًا: "نأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو إنهاء هذه الحرب الوحشية".

وختم رسالته بعبارة عاطفية: "إنني أتطلع إلى يوم الاحتفال" في إشارة إلى أمله بعودة جميع الأسرى إلى ديارهم سالمين.

بيان عائلة ألكسندر

من جهتها، أصدرت عائلة عيدان ألكسندر بيانًا رسميًا مساء أمس، أكدت فيه تلقيها إشعارًا بالإفراج، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع الحكومة الأمريكية بشأن تفاصيل العملية.

وجاء في البيان: “بصفته مواطنًا وجنديًا إسرائيليًا ومواطنًا أمريكيًا، فإن دولة إسرائيل والولايات المتحدة ملتزمتان بسلامته وعودته سالمًا إلى وطنه.”

وأكدت العائلة أن عدد الأسرى المتبقين بلغ 58 أسيرًا، مشددة في رسالتها على أن "لا ينبغي ترك أي شخص خلفنا"، في مطالبة واضحة بمواصلة الجهود حتى تحرير الجميع.