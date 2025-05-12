نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|رسميًا.. تسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتملت اليوم الاثنين 12 مايو 2025، عملية تسليم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي، وذلك عبر نقطة تسليم شمال خان يونس، وسط تنسيق أمني وإنساني واسع مع الصليب الأحمر الدولي.

ويأتي هذا التسليم بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نيتها إطلاق سراح الجندي المحتجز منذ أكتوبر 2023، وذلك في إطار جهود وقف إطلاق النار الجارية حاليًا، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفها بأنها "بادرة حسن نية"، فيما كثفت الأطراف الدولية وخاصة مصر وقطر من جهودها لتأمين العملية وإنجاح المفاوضات القادمة.

الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع التسليم

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سيارات الصليب الأحمر وصلت صباح اليوم إلى نقطة التسليم شمال خان يونس، لتأمين تسليم الأسير ألكسندر، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين.

وتشير التحركات إلى تنسيق ميداني محكم على الأرض لتسهيل عملية التسليم دون أية خروقات أمنية، في ظل توتر الأوضاع في قطاع غزة.

تحركات إسرائيلية وأمريكية لمتابعة العملية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش، إلى جانب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف توجها إلى قاعدة ريعيم العسكرية لمتابعة عملية الاستلام الرسمية من الجانب الإسرائيلي.



حماس تعلن الإفراج والتسليم في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار

أعلنت كتائب القسام في وقت سابق أنها قررت تسليم الجندي عيدان ألكسندر، ضمن جهود تهدئة الأوضاع في غزة، وبناءً على اتصالات جرت مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وكانت حركة حماس قد أبدت في بيانها مساء الأحد، استعدادها للدخول في مفاوضات مكثفة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى، على أن تدار غزة لاحقًا من قبل لجنة مهنية مستقلة.

ترامب يرحب ويصف الخطوة بـ "بادرة حسن نية"

من جهته، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الإفراج عن عيدان ألكسندر، مشيدًا بدور بلاده، إلى جانب وسطاء من قطر ومصر في إنجاح هذه الخطوة.

واعتبر ترامب أن الإفراج يمثل "بادرة حسن نية"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة نحو إنهاء الصراع الممتد، وتحقيق السلام في المنطقة.