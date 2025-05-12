نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| القاهرة الإخبارية: وصول عائلة الأسير عيدان ألكسندر إلى قاعدة رعيم الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوصول عائلة الجندي المحتجز عيدان ألكسندر إلى قاعدة رعيم الجوية الإسرائيلية، مما يؤكد اقتراب تنفيذ قرار الإفراج عنه، والذي كان محورًا لتكهنات خلال الساعات الماضية وسط تعتيم أمني وإعلامي نسبي بشأن تفاصيل العملية.

مفاوضات مكثفة

وفي سياق التحركات السياسية، أعلنت حركة حماس رسميًا أنها أجرت اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مؤكدة تجاوبها الإيجابي مع جهود الوسطاء الرامية إلى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى غزة. ويأتي ذلك في ظل استعداد حماس الفوري للدخول في مفاوضات مكثفة تفتح الباب لتسوية شاملة تشمل تبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع بإدارة مهنية محايدة.

الإفراج عن ألكسندر كجزء من خطوات للتهدئة

قالت حركة حماس إن إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر يأتي ضمن الخطوات التمهيدية لوقف الحرب وفتح المعابر، وتمهيد الطريق لإدخال المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل وضع مأساوي تعانيه المنطقة منذ أشهر.

حماس تعلن استعدادها لمفاوضات مكثفة وشاملة

في تطور لافت، أكدت الحركة استعدادها الفوري للانخراط في مفاوضات مكثفة وجادة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل أسرى متفق عليها وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة تضمن الاستقرار والهدوء والشروع في إعادة الإعمار وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

وسطاء بارزون في المشهد

أشادت حماس في بيانها بجهود الوسطاء من الدول الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسهم مصر وقطر وتركيا، معتبرة أن هذه الوساطات لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال مع الجانب الأمريكي.