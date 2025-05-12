بنجلادش تحظر حزب الشيخة حسينة

دكا ـ ا.ف.ب: حظرت الحكومة المؤقتة في بنجلادش حزب «رابطة عوامي» الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق مسؤولين، بانتظار محاكمتها بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمعها الاحتجاجات التي أدَّت إلى الإطاحة بها العام الماضي.

ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري في الهند، وقد أصدرت سُلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب «مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية». وقال آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة للصحافيين «تقرر حظر أنشطة رابطة عوامي - بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني - بموجب قانون مكافحة الإرهاب حتى تنتهي محاكمة رابطة عوامي وقادتها».