بيروت ـ د ب أ: أفاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار بأن «العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتم معالجة الأمور البسيطة». وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية صباح أمس في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وسط إجراءات أمنية، نفذها عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونقلت قناة «الجديد» اللبنانية عن الوزير الحجار قوله «لا وجود لأحداث أمنية حتى الآن، وأتمنى أن يكون هذا اليوم هادئًا». وطالب الحجار «المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة»، داعيًا الجميع إلى «الإقبال على الاقتراع لممارسة هذا الحق الديموقراطي بعد تسع سنوات من الانتظار». وأشار إلى أنه «تم ضبط حالة رشوة من قبل جهاز أمن الدولة ويتم التحقيق بها بإشراف القضاء». وتضم محافظة لبنان الشمالي ستة أقضية هي طرابلس، وزغرتا، وبشري، والبترون، والكورة، والضنية. فيما تضمُّ محافظة عكار قضاءً واحدًا هو قضاء عكار. وفازت 81 بلدية من أصل 289 بالتزكية في المحافظتين. وتضم محافظة لبنان الشمالي 155 مجلسًا بلديًّا، فيما تضم محافظة عكار 134 مجلسًا بلديًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية اللبناني: العملية الانتخابية انطلقت بسلاسة ولا حوادث أمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.