كوريا الجنوبية: هان دوك يترك السباق الرئاسي

سيئول ـ وكالات: أعلن هان دوك سو رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق والقائم بأعمال الرئيس انسحابه من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب المحافظ.

واختار أعضاء حزب سُلطة الشَّعب أمس منافسه كيم مون-سو مرشحًا للحزب بعد أن حالت مشاركة هان المتأخرة في السباق دون التوصل إلى توافق بشأن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل.

وقال هان دوك سو إنه «يقبل كل شيء برحابة صدر» ويأمل أن يفوز كيم في الانتخابات المبكرة التي اندلعت بعد إقالة الرئيس السابق لكوريا الجنوبية.

وسُجل كيم رسميًّا مرشحًا عن حزب سُلطة الشَّعب اليوم، وهو الآن المرشح المحافظ المحتمل في كوريا الجنوبية في مواجهة المرشح الأوفر حظًّا لي جاي ميونج من الحزب الديمقراطي المعارض.

وبذل هان وكيم جهودًا حثيثة لتحقيق الوحدة خلال الأسبوع الماضي، وعقدا سلسلة من المحادثات باءت بالفشل في محاولة للتوصل إلى طريقة لتوحيد حملتيهما الانتخابيتين لتفادي تقسيم الأصوات.