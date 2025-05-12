نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|كتائب القسام تنسق مع الصليب الأحمر لإطلاق سراح عيدان ألكسندر مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساعات القادمة حدثًا مهمًا في مسار الحرب على قطاع غزة، حيث أكد مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنه تم تنسيق موعد الإفراج عن الجندي الإسرائيلي – الأمريكي عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر، في خطوة يرى فيها مراقبون بادرة حسن نية تفتح باب التهدئة والمفاوضات ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث عن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ أشهر.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستلام الأسير بدءًا من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس، وفقًا لما أوردته إذاعة جيش الاحتلال ومن جانبها، أعلنت حركة حماس أن إطلاق سراح ألكسندر يأتي نتيجة اتصالات مباشرة أجرتها مع الإدارة الأمريكية، في ظل سعي الحركة لفتح المعابر وإدخال المساعدات، تمهيدًا لاتفاق سياسي شامل قد يغيّر مستقبل إدارة قطاع غزة.

الإفراج عن عيدان ألكسندر في خان يونس مساء اليوم

أكدت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتسلم الجندي الأسير عيدان ألكسندر في منطقة خان يونس بقطاع غزة مساء اليوم، في تمام الساعة 6:30 ويأتي هذا بعد تنسيق مباشر مع الصليب الأحمر الدولي.

حماس تؤكد التنسيق مع الصليب الأحمر

أعلن مصدر من كتائب القسام أن الإفراج عن الجندي تم بالتنسيق مع الصليب الأحمر، في إشارة إلى رغبة الحركة في تنفيذ العملية بشكل منظم وقانوني يعكس الاستجابة للوساطات الجارية، ويضمن سلامة عملية التسليم.

اتصالات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية

كشفت حركة حماس، مساء الأحد، أنها أجرت اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار المساعي الرامية لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد أوضاعًا كارثية على الصعيد الإنساني.

استعداد حماس لمفاوضات مكثفة واتفاق شامل

قالت الحركة إنها على استعداد للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة وإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع بما يضمن استقرارًا طويل الأمد.

وساطة مصرية قطرية تركية فعالة

وثمنت حركة حماس دور الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر وقطر، إلى جانب تركيا، في الدفع نحو هذا التطور، الذي يُمكن أن يشكل نقطة تحوّل حاسمة في مسار الحرب والوضع الإنساني في قطاع غزة.