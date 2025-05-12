نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة كيشيناو تمدد إقامة رئيسة غاغاوزيا الجبرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وافقت محكمة كيشيناو على طلب الادعاء العام ومددت الإقامة الجبرية لرئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول حتى 13 يونيو القادم، على خلفية اتهامات "بانتهاك إدارة أموال الانتخابات".

وجاء في قرار المحكمة يوم الاثنين: "قررت المحكمة تلبية طلب الادعاء العام بإبقاء يفغينيا غوتسول قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما أخرى، حتى 13 يونيو".

وفي الوقت ذاته نظم أنصار غوتسول مظاهرة تأييد لها خارج المحكمة علتها هتافات "يا للعار" منددة بقرار تمديد إقامتها الجبرية.

وتم اعتقال غوتسول في 25 مارس الماضي في مطار كيشيناو لمدة 20 يوما.

وتتهم النيابة العامة رئيسة إقليم غاغاوزيا بتمويل حزب "شور" المعارض الذي تم إعلانه غير دستوري في الجمهورية. في البداية، حيث قضت المحكمة بإبقاء غوتسول قيد الاحتجاز حتى 14 أبريل الماضي، وبتاريخ 9 أبريل تم تغيير إجراء الاحتجاز إلى الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما. وقالت محامية غوتسول ناتاليا بيرم إن ممثلي الادعاء طلبوا من المحكمة تمديد الإقامة الجبرية لموكلتها لمدة 30 يوما أخرى، بينما أصرت جهة الدفاع على إطلاق سراحها