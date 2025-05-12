نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام أمريكية: عيدان ألكسندر سيتوجه إلى الدوحة بعد الإفراج عنه وسيلتقي بترامب هناك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية أن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي أعلنت حركة حماس الإفراج عنه اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قد يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، إذا سمحت حالته الصحية بذلك، للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية هناك.

ويأتي هذا الإفراج في ظل تزايد التحركات الدبلوماسية الدولية لإعادة فتح مسار المفاوضات في ملف غزة، حيث ينظر إلى الخطوة على أنها مبادرة حسن نية تجاه الإدارة الأمريكية، في ظل وساطات مصرية وقطرية نشطة وقد أكدت مصادر أمريكية أن لقاء ترامب وعيدان قد يمهد لانطلاق محادثات سلام شاملة.

"أكسيوس": عيدان ألكسندر إلى الدوحة للقاء ترامب

أشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن عائلة الجندي عيدان ألكسندر أعربت عن نيتها التوجه إلى قطر إذا سمحت حالته الصحية بعد الإفراج عنه، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس ترامب، الذي سيزور الدوحة في الساعات المقبلة، ما يعطي مؤشرات على تحرك أمريكي جديد في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

"يديعوت أحرونوت": المبعوث الأمريكي قد يصطحب عيدان بنفسه

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، يدرس إمكانية اصطحاب عيدان ألكسندر من تل أبيب إلى الدوحة، في لفتة دبلوماسية ذات رمزية كبيرة، في حال وافق الجانب الإسرائيلي وتمت الترتيبات اللوجستية والطبية اللازمة.

إعلان رسمي من القسام عن الإفراج

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن الحركة قررت الإفراج عن الجندي "الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر"، وذلك في خطوة مفاجئة قال مراقبون إنها تأتي ضمن استراتيجية الضغط السياسي المعاكس وتوسيع قنوات التفاوض عبر الوسطاء الدوليين.

مفاوضات قادمة على طاولة قطر؟

أكد مصدر أمريكي لشبكة CNN أن الإفراج عن عيدان يمهد لمفاوضات سلام فورية، مع إشارات واضحة بأن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب تحاول لعب دور محوري في إنهاء الأزمة المستمرة، في حين تستضيف قطر هذه اللقاءات المفصلية، مدعومة بدور مصري ثابت في الوساطة.