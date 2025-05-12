العالم اليوم - مستويات "كارثية" من الجوع.. تقرير يحذر من خطر المجاعة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 04:27 مساءً - يواجه قطاع غزة مستوى "حرجا" من خطر المجاعة فيما 22 بالمئة من سكانه مهددون بأن يعانوا من وضع "كارثي"، بعد 19 شهرا من الحرب وأكثر من شهرين من المنع التام لدخول المساعدات، وفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وحذر التقرير الذي نُشر، الإثنين، من أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,1 مليون شخص، سيكونون بحلول سبتمبر في وضع الأزمة أو حتى "ما هو أسوأ" من حيث انعدام الأمن الغذائي وأن 470 ألفا منهم، أي 22 بالمئة، سيواجهون وضعا "كارثيا".

وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني يعانون من مستويات "كارثية" من الجوع، وهو ما يعني أنهم يواجهون خطر الموت جوعا، بينما يعاني مليون شخص خرون من مستويات جوع "طارئة".

وتعتبر المجاعة التامة هي السيناريو الأكثر ترجيحا ما لم تتغير الظروف، بحسب نتائج التصنيف.

جدير بالذكر أن إسرائيل حظرت دخول أي مواد غذائية أو أغراض إيواء أو أدوية، أو سلع أخرى، إلى القطاع الفلسطيني خلال الأسابيع العشرة الماضية، حتى في ظل قيامها بشن موجات من الغارات الجوية والعمليات البرية.

ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب التعليق على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.