نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حراس المسجد الأقصى يحبطون محاولة مستوطنين ذبح "قربان حي" في باحاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولة خطيرة نفذها عدد من المستوطنين الإسرائيليين لإدخال "قربان حي" إلى باحات المسجد، عبر باب الغوانمة، أحد أبواب الأقصى، تمهيدًا لذبحه ضمن طقوس عيد الفصح العبري.

إحباط محاولة تهريب "خروف" وذبحه داخل الأقصى

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وبحوزتهم "خروف صغير"، في محاولة لتنفيذ طقوس دينية تلمودية تتضمن ذبح القربان.

وقد تدخل حراس المسجد على الفور، ولاحقوا المستوطنين، وأفشلوا المحاولة قبل تنفيذها داخل الحرم القدسي الشريف.

594 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

في السياق ذاته، شهد المسجد الأقصى صباح اليوم اقتحامًا واسعًا من قبل المستوطنين، حيث بلغ عددهم 594 مستوطنًا، قاموا بأداء طقوس دينية تلمودية واستفزازية في عدد من باحات المسجد، وسط إجراءات تضييق مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين.

محافظة القدس تحذر من تطورات خطيرة

وأصدرت محافظة القدس بيانًا نددت فيه بمحاولة إدخال وذبح "قربان" داخل المسجد الأقصى، ووصفتها بأنها "تطور خطير لا يمكن السكوت عنه".

وأوضحت أن ثلاثة مستوطنين تمكنوا بالفعل من إدخال خروف صغير، بعد إخفائه داخل كيس قماشي، في محاولة تهريب منظمة تهدف إلى تدنيس المسجد الأقصى وتنفيذ طقوس دينية يهودية في أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة.

تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتحذير من التداعيات

وأكدت المحافظة أن هذه المحاولة تشكل تجاوزًا فاضحًا لكل الخطوط الحمراء، مشددة على أن تنفيذ مثل هذا العمل الإجرامي داخل الأقصى كان سيؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.

وقال البيان: "لو تم ذبح القربان داخل الأقصى، فإن العواقب كانت ستكون كارثية، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها في ظل التوتر المتصاعد في القدس المحتلة."

تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة

حمّلت محافظة القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، محذرة من الاستمرار في التواطؤ مع الجماعات المتطرفة، ومحاولات فرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه السياسة الاستفزازية قد تفجّر الأوضاع وتدفع نحو مزيد من التوتر والعنف في المدينة المقدسة والمنطقة بأسرها.

تحية لحراس الأقصى ودعوة إلى اليقظة

وفي ختام بيانها، وجهت محافظة القدس التحية لحراس المسجد الأقصى الذين يتعرضون بشكل متواصل للتنكيل والاعتقال والإبعاد من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، مشيدة بيقظتهم وسرعة تدخلهم لإفشال هذه المحاولة.

كما دعت إلى مواصلة الحذر والانتباه من أي محاولات جديدة قد تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدة أن حماية المسجد الأقصى واجب وطني وديني لا يحتمل التهاون.