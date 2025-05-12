العالم اليوم - تشابي يقترب من تدريب ريال مدريد.. والموعد قبل هذا التاريخ

انتم الان تتابعون خبر تشابي يقترب من تدريب ريال مدريد.. والموعد قبل هذا التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 02:24 مساءً - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، أن نادي ريال مدريد حريص على تعيين تشابي ألونسو قبل انطلاق كأس العالم للأندية في 15 يونيو.

وذكرت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن من المتوقع رحيل كارلو أنشيلوتي بمجرد فشل ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وقد تكون الإقالة يوم الأربعاء حال خسر الفريق أمام مايوركا.

من جانبه، أعلن ألونسو رحيله عن قيادة باير ليفركوزن الألماني بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يتولى المدرب الإسباني مهام منصبه في سانتياغو برنابيو، بشكل أسرع من المعتاد.

وتبدأ عقود اللاعبين في أوروبا عادة في الأول من يوليو، ولكن لا يوجد ما يمنع ريال مدريد من التعاقد مع ألونسو مبكرا، حيث أشار خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عقد ألونسو سيمتد من الأول من يونيو المقبل حتى 30 يونيو 2028.

وينتهي موسم الدوري الألماني الأسبوع المقبل، وبعدها بأسبوع تنتهي مسابقة الدوري في إسبانيا.

وتحفظ أنشيلوتي، المرشح لتدريب منتخب البرازيل اعتبارا من أول يونيو المقبل عندما سئل عن مصيره بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3 - 4، وما إذا كانت هذه المباراة هي آخر كلاسيكو له.

وخسر أنشيلوتي مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتراجع خلف برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الذي قد يحسمه الفريق الكتالوني يوم الخميس المقبل، حال عدم خسارة ريال مدريد أمام مايوركا.

واكتفى أنشيلوتي بالرد على أحد الصحفيين قائلا: "إنها آخر كلاسيكو في الموسم، وتتبقى لنا 3 مباريات، سنحاول الفوز بها جميعا".

وأصبحت فرص ريال مدريد في الفوز بالدوري شبه مستحيلة، حيث يحتاج برشلونة بقيادة مدربه هانزي فليك نقطتين فقط من آخر 3 مباريات في الدوري.