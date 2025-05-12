العالم اليوم - الرئاسة التركية تعلّق على حلّ حزب العمال الكردستاني

انتم الان تتابعون خبر الرئاسة التركية تعلّق على حلّ حزب العمال الكردستاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 02:24 مساءً - قالت الرئاسة التركية، الإثنين، إن حل حزب العمال الكردستاني ليس عملية قصيرة الأمد أو سطحية.

وأضافت: "ستُتخذ التدابير اللازمة لضمان مضي عملية حل حزب العمال الكردستاني بشكل سلس".

من جانبه، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه سيعزّز استقرار المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الإثنين، حلّ نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية، بحسب ما أفادت "وكالة فرات للأنباء" المقرّبة من الأكراد.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "فرات" أن حزب العمال الكردستاني أنهى مهمته التاريخية.

ووفق الوكالة فقد جاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حلّ البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".

وكان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد قد قال اليوم الجمعة إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور أنه عقد المؤتمر الخاص به، تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود.

وفي فبراير الماضي، دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.