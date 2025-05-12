العالم اليوم - طيران ناس السعودية تعتزم جمع 1.1 مليار دولار من طرح عام أولي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 02:24 مساءً - تسعى شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي، المدعومة من الملياردير الأمير الوليد بن طلال، لجمع ما يصل إلى 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) من طرح عام أولي في الرياض.

وتعمل الشركة على بيع حصة 30 بالمئة للمستثمرين، في أول طرح عام أولي لشركة طيران خليجية منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت طيران ناس في بيان الاثنين، إن النطاق السعري للطرح تم تحديده بين 76 و80 ريالا للسهم، مما يعني قيمة سوقية تصل إلى 3.6 مليار دولار.

وسيكون هذا الطرح هو الثالث لشركة طيران خليجية بعد العربية للطيران الإماراتية والجزيرة الكويتية.

وأعلنت طيران ناس أن فترة الاكتتاب المؤسسي، التي بدأت الاثنين، ستنتهي في 18 مايو، وأضافت أن 34 بالمئة من صافي عائدات الطرح العام الأولي ستُستخدم لتمويل استراتيجية نمو الشركة ولأغراض عامة للشركة.

وسيتم توزيع جزء من العائدات المتبقية على المساهمين البائعين، ومن بينهم شركة المملكة القابضة، الشركة الاستثمارية التي أسسها الأمير الوليد بن طلال.