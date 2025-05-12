الاحتلالُ يواصل حملة الاعتقالات بالضفة

الاحتلالُ يواصل حملة الاعتقالات بالضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم، واثنين آخرين من الخليل، كما اعتقلت فلسطينيًّا من نابلس، فيما جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.