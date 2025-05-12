نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف مدفعي عنيف شرق غزة.. والأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين 12 مايو 2025، بوقوع انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد مستمر في الأعمال العسكرية داخل القطاع المحاصر.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية جراء العمليات العسكرية المستمرة منذ شهور، وتدهور حاد في جميع مناحي الحياة.

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الحصار الغذائي فورًا

في سياق متصل، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بيانًا رسميًا، دعا فيه إلى الرفع الفوري للحصار الغذائي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أسابيع متتالية، محذرًا من أن حياة 2.1 مليون فلسطيني باتت على المحك بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء وغياب المساعدات الإنسانية.

وأكد المكتب الأممي أن الوضع الغذائي في القطاع تجاوز مرحلة الخطر، مشيرًا إلى أن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر تضررًا من الانقطاع التام للإمدادات الأساسية.

حماس تعلن الإفراج عن آخر محتجز أمريكي على قيد الحياة

في تطور لافت على الصعيد السياسي والإنساني، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين، أنها أفرجت عن عيدان ألكسندر، المحتجز الأمريكي الإسرائيلي، والذي كان يُعد آخر رهينة أمريكية على قيد الحياة لدى الحركة داخل غزة.

ولم تُفصح حماس في بيانها المقتضب عن تفاصيل صفقة الإفراج، وما إذا كانت قد تمت في إطار جهود وساطة دولية، أو جاءت كجزء من ترتيبات إنسانية أو تبادلية.

الوضع الإنساني يزداد تأزمًا مع استمرار العمليات العسكرية

وتشير التقارير الدولية إلى أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات الحيوية داخل غزة، لا سيما القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توقف العديد من المستشفيات عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء والوقود.

كما ارتفعت التحذيرات من مجاعة وشيكة إذا لم يتم إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وسط تعثر مستمر في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار أو فتح ممرات آمنة.