نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق تجاري مفاجئ بين واشنطن وبكين يُنعش الأسواق العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية توصلهما إلى اتفاق جذري لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة أولية تصل إلى 90 يومًا، وذلك بعد جولتين ماراثونيتين من المفاوضات التجارية في مدينة جنيف السويسرية.

جاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن الجانبين، اليوم الإثنين، ووصف بأنه "تطور ملموس" في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

خفض كبير للرسوم الجمركية بدءًا من 14 مايو

وبموجب الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بتخفيض رسومها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستخفض الصين الرسوم على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، وذلك اعتبارًا من 14 مايو الجاري.

آلية دائمة للحوار التجاري

كما تضمن الاتفاق إنشاء "آلية لمواصلة المناقشات الاقتصادية والتجارية" بين البلدين، يقودها من الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة "خه ليفنغ"، ومن الجانب الأمريكي وزير الخزانة "سكوت بيسنت" والممثل التجاري "جيميسون جرير".

وأوضح البيان أن الاجتماعات المستقبلية ستُعقد بالتناوب في واشنطن وبكين، أو في دولة ثالثة بموافقة مشتركة، مع السماح بإجراء مشاورات على مستوى الخبراء عند الضرورة.

ترامب يُعلن الطوارئ الاقتصادية... ثم يبدأ في حلّها

وفي تصريحات لوسائل إعلام غربية، قال جيميسون جرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أعلن حالة طوارئ وطنية الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفه بـ "العجز الهائل في الميزان التجاري مع الصين"، والذي يُقدّر بنحو 1.2 تريليون دولار.

وأضاف جرير أن الاتفاق الأخير مع الصين سيكون خطوة مهمة في اتجاه إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، وهو ما أكده أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت بقوله: "نثق في أن الاتفاق سيساعدنا على التقدم نحو حلّ الأزمة التجارية".

الأسواق العالمية تتفاعل إيجابيًا

أدت أنباء الاتفاق إلى انتعاش فوري في الأسواق المالية العالمية، حيث قفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية في نيويورك وطوكيو وهونغ كونغ، وسط توقعات بأن يؤدي تخفيف الرسوم إلى زيادة حجم التجارة العالمية وتحسين سلاسل التوريد.