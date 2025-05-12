نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مراسل "القاهرة الإخبارية": لا صحة لدخول شاحنات مساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل بثته القناة، صحة ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

تأكيد بعدم عبور أي شاحنات للقطاع

أكد المراسل أنه لا توجد أية شاحنات مساعدات دخلت إلى القطاع حتى لحظة بث الخبر، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة عارية تمامًا عن الصحة، وأن المعابر ما زالت مغلقة نتيجة التصعيد الأمني المستمر.

استمرار الأزمة الإنسانية في غزة

ويأتي هذا النفي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يمر بها القطاع، في ضوء الحصار المفروض، وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، ما يفاقم من احتياجات السكان الأساسية من غذاء ودواء وماء.