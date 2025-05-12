نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تعلن الإفراج عن عيدان ألكسندر وسط تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، الإفراج عن المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، والذي يُعد آخر محتجز أمريكي على قيد الحياة لدى الحركة في قطاع غزة، وذلك في خطوة تشير إلى بوادر انفراجة في الأزمة الجارية بين إسرائيل وحماس، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية مكثفة.

مصدر مقرب: إسرائيل علّقت عملياتها استعدادًا لتسليم المحتجز

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن مصدرًا مقربًا من حركة حماس أكد أن الجانب الإسرائيلي علّق عملياته العسكرية في غزة، وذلك تمهيدًا لتسليم ألكسندر بشكل آمن، وسط تفاهمات جارية من خلال وسطاء إقليميين.

من هو عيدان ألكسندر؟

عيدان ألكسندر، البالغ من العمر 21 عامًا، وُلد ونشأ في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وكان يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تم أسره من قِبل حركة حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، ظل أحد أبرز الملفات الحساسة على طاولة المفاوضات المتعلقة بالأسرى والمحتجزين.

ترامب يشيد بجهود مصر وقطر

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عن امتنانه العميق للجهود التي تبذلها مصر وقطر لإنهاء ما وصفه بـ "الحرب الوحشية" في قطاع غزة، مشيدًا بجهود الدولتين في تسهيل الإفراج عن ألكسندر، والذي يمثل انفراجة مهمة في الملف الإنساني.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي المحتجز في غزة منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى منزله وعائلته قريبًا".