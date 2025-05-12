نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد البابا ليو الرابع عشر، رسميًا، فتح الشقة البابوية في القصر الرسولي بالفاتيكان، والتي كانت قد أُغلقت عقب وفاة سلفه البابا فرانسيس في 21 أبريل الماضي، حسب ما أفادت صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية.

إعادة فتح الشقة البابوية: بداية رسمية لحبرية جديدة

ترمز إعادة فتح الشقة البابوية إلى بداية الحبرية الرسمية للبابا ليو الرابع عشر، في مرحلة جديدة من تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وقد أقيمت مراسم الافتتاح وسط حضور رفيع المستوى من كبار مسؤولي الفاتيكان، يتقدمهم:

الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، رئيس كاميرلينجو الكنيسة الرومانية المقدسة

الكاردينال بييترو بارولين، وزير الدولة

المونسنيور إدجار بينيا بارا، البديل للشؤون العامة

المونسنيور بول ريتشارد جالاجر، وزير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية

المونسنيور ليوناردو سابينزا، وصي العائلة البابوية

الشقة البابوية مغلقة منذ وفاة البابا فرانسيس

أُغلقت الشقة البابوية بعد وفاة البابا فرانسيس، وفقًا لبروتوكول الفاتيكان المعتاد. وكان البابا الراحل قد اختار الإقامة في "كازا سانتا مارتا" طوال مدة حبريته، إلا أنه احتفظ بالشقة البابوية كمقر إقامته الرسمي داخل القصر الرسولي.

زيارة رمزية لقبر البابا فرانسيس

في أول خروج له من الفاتيكان منذ توليه المنصب، زار البابا ليو الرابع عشر قبر سلفه البابا فرانسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، في خطوة رمزية تعبّر عن الوفاء لسلفه، كما زار كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، الواقعة على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإيطالية، وفقًا لما أكده الفاتيكان.

البابا ليو الرابع عشر وأولوياته

ينتمي البابا الجديد إلى رهبنة القديس أوغسطين، ويُعد البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وكان قد استعرض خلال اجتماع مع الكرادلة في الكرسي الرسولي رؤيته العامة وبعض أولوياته خلال فترة حبريته.

ووفقًا لمقطع فيديو نشره الفاتيكان، دخل البابا قاعة المؤتمرات مرتديًا الثوب البابوي الأبيض وسط تصفيق حار من الحضور، ما يعكس الترحيب الشعبي والكنسي بحبرية البابا الجديد.