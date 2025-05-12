العالم اليوم - إسرائيل تعلن سحب "لواء المظليين" من سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 11:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات "لواء المظليين" أنهت مهمتها في الجبهة الشمالية بعد 5 أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة الجولان وداخل الأراضي السورية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، بأن القوات تستعد حاليا لتنفيذ مهام إضافية في قطاع غزة ضمن جهود توسيع العملية البرية هناك، وذلك تحت قيادة الفرقة 98.

وأضاف أنه خلال فترة انتشارها في الشمال، نفذت قوات لواء المظليين بالتعاون مع الطواقم القتالية التابعة للفرقة 210، عشرات المداهمات على أهداف داخل الأراضي السورية، أسفرت عن ضبط وتدمير مئات الوسائل القتالية، بحسب البيان.

وقال أدرعي إنه من المقرر أن تحل قوات احتياط مكان لواء المظليين في الجبهة الشمالية لمواصلة النشاطات العسكرية هناك.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير عقب سقوط نظام بشار الأسد، حيث شنت إسرائيل مئات الغارات على المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية نفذتها في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة.