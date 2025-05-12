نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تعلن وقف إطلاق النار في غزة ظهرًا تمهيدًا للإفراج عن عيدان ألكسندر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا اليوم، وذلك لتمكين عملية استعادة الجندي المحتجز عيدان ألكسندر، الذي أعلنت حركة حماس نيتها الإفراج عنه ضمن جهود التهدئة.

نقل ألكسندر إلى مستشفى إيخيلوف فور إطلاق سراحه

ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، من المتوقع أن يصل عيدان ألكسندر إلى مستشفى إيخيلوف في مدينة تل أبيب مباشرة بعد الإفراج عنه، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة بعد احتجازه منذ أكتوبر 2023.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من ترتيبات إنسانية وأمنية تُشرف عليها عدة جهات، وسط مراقبة دولية للخطوة التي يُرجح أن تُشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ترامب يشكر مصر وقطر ويعلن عودة ألكسندر

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للدور الذي لعبته مصر وقطر في الوصول إلى هذه المرحلة من التهدئة، وخص بالذكر خطوة الإفراج عن المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر، معتبرًا أنها نتيجة مباشرة لـ "جهود الوساطة الناجحة" في المنطقة.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تروث سوشيال" قائلًا:

"يسعدني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى منزله وعائلته، نشكر كل من ساهم في تحقيق هذه النهاية السعيدة."

حماس تؤكد الإفراج ضمن جهود فتح المعابر ووقف التصعيد

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق نيتها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات الرامية إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للجهود الإقليمية والدولية، خاصة الدور المصري والقطري، الرامي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وتهيئة الظروف لوقف شامل للتصعيد العسكري.

ترقب دولي لتنفيذ الاتفاق

ويترقب المجتمع الدولي تنفيذ الخطوة على الأرض خلال الساعات المقبلة، وسط حذر إسرائيلي وترقب فلسطيني، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شابها التأخير أو التراجع في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، تأمل الجهات الراعية للوساطة أن تشكل عملية الإفراج ووقف إطلاق النار المؤقت بداية لمسار أكثر استقرارًا في المنطقة، وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل ملفات إنسانية وسياسية وأمنية.