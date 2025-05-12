نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تعتزم الإفراج عن عيدان ألكسندر خلال ساعات وترامب يوجه الشكر لمصر وقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، بأن مصدرًا مقربًا من حركة حماس رجّح أن يتم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن إطلاق سراحه قد يتم "اليوم أو غدًا".

ترامب يشيد بالوساطة المصرية والقطرية في غزة

وفي أول تعليق أمريكي على الخبر، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر لإنهاء ما وصفه بـ "الحرب الوحشية" التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا بشكل خاص إلى الخطوة المرتقبة بالإفراج عن المواطن الأمريكي المحتجز عيدان ألكسندر.

وأكد ترامب أن هذه الجهود تعكس أهمية الدور الإقليمي لكل من القاهرة والدوحة في حل النزاعات الإنسانية والسياسية في الشرق الأوسط.

حماس تعلن نيتها الإفراج عن الجندي ضمن جهود التهدئة

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، عزمها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، حامل الجنسية الأمريكية، في إطار الخطوات التي تبذلها الحركة لوقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لـفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مفاوضات غير مباشرة تقودها أطراف إقليمية ودولية لتهدئة الأوضاع المتوترة في غزة، في ظل معاناة إنسانية متفاقمة يعيشها السكان.

عيدان ألكسندر

يُذكر أن عيدان ألكسندر هو جندي في الجيش الإسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية، وكانت حركة حماس قد احتجزته خلال العملية العسكرية التي اندلعت عقب تصاعد المواجهات في قطاع غزة.

ويُعتبر ألكسندر أحد أبرز ملفات التفاوض بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة للإفراج عن الرهائن مزدوجي الجنسية.

دور القاهرة والدوحة في الوساطة

تُواصل مصر وقطر دورهما الفعّال في تسهيل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وتحظى الوساطة المصرية-القطرية بدعم دولي، خاصة من الولايات المتحدة، التي تعتبر الإفراج عن مواطنيها خطوة ضرورية على طريق الحل السياسي.