نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، أنه بصدد الكشف أحد أكثر الأخبار تأثيرًا على الإطلاق، ما أثار حالة من الترقب الواسع بين المتابعين ووسائل الإعلام، خاصة في ظل سجله السابق المليء بالقرارات المثيرة للجدل منذ توليه الرئاسة رسميًا في 20 يناير 2025.

قرار تاريخي: خفض أسعار الأدوية والوصفات الطبية بنسبة تصل إلى 80%

ولم تمضِ ساعات قليلة حتى كشف ترامب عن مضمون الإعلان، معلنًا أنه بصدد توقيع أمر تنفيذي هو الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي بتخفيض كبير في أسعار الأدوية.

وصرح ترامب قائلًا: "سأوقع أمرًا تنفيذيًا يؤدي إلى خفض أسعار الأدوية والوصفات الطبية في أمريكا بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 80٪، بشكل شبه فوري".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ردًا على الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى، رغم أن الأدوية تُنتج في نفس المصانع والشركات.

وأضاف: "لطالما كان من المحرج تفسير سبب دفع الأمريكيين أضعاف ما يدفعه الآخرون لشراء نفس الدواء".

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن القرار سيؤدي إلى توفير تريليونات الدولارات، ويمنح الأمريكيين عدالة طال انتظارها في تكاليف الرعاية الصحية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في نظام الصحة الأمريكي.

ترامب يشيد بحماس بعد الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

وفي سياق منفصل، فاجأ ترامب المتابعين مجددًا بإعلانه عن ترحيبه وإشادته بقرار حركة حماس بالإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي المحتجز في غزة عيدان ألكسندر، واصفًا الحدث بـ "الخبر التاريخي"، ومعربًا عن امتنانه لجميع من ساهم في إنجاز الصفقة.

وقال ترامب في تدوينة نشرها عبر "تروث سوشيال": "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي، الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر يمثل بادرة حسن نية مشجعة، ونأمل أن تكون هذه أولى الخطوات نحو إنهاء النزاع الوحشي في غزة".

ووجه ترامب شكره الخاص لكل من مصر وقطر لدورهما في الوساطة، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود وقف إطلاق النار، والإفراج عن كافة الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

محادثات مباشرة بين حماس وأمريكا في الدوحة

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء أمس الأحد عن قرارها بالإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، وذلك في أعقاب محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين عقدت في الدوحة، وتناولت ملفات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، ما اعتُبر تطورًا لافتًا في مسار الأزمة الحالية.